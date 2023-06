Ligue 1 : Canal+ ne “participera pas” à l’appel d’offre selon la LFP, Maxime Saada premier surpris

Le président du directoire de Canal+ s’est étonné des déclarations récentes de Vincent Labrune (Ligue de Football Professionnelle) concernant l’appel d’offres pour les droits de la Ligue 1.

Alors que les droits pour la diffusion du championnat français à partir de l’été 2024 doivent être remis en jeu en automne prochain, la communication entre Canal+ et la LFP semble peu claire. En effet, quelques semaines auparavant, le président de l’institution en charge des matchs Vincent Labrune annonçait ses ambitions de voir les montants des droits atteindre 1 milliard mais aussi que Canal+ ne participerait pas à l’appel d’offres. Une déclaration qui en a surpris plus d’un, y compris le président de Canal+, Maxime Saada.

Si la filiale de Vivendi reste secrète sur ses intentions concernant la rentrée prochaine en terme de championnat de football, le dirigeant a été interrogé par un journaliste de l’Équipe. “Le montant en tant que tel ne m’a pas nécessairement surpris. Ce qui m’a surpris c’est que Vincent Labrune l’annonce en amont et dans le même temps il annonce […] que Canal+ ne participerait pas. Ca c’est une première” déclare-t-il.

“Quand on combine ces deux informations, c’est à se demander s’il n’y a pas un accord avec un diffuseur ou une plateforme” souligne Maxime Saada, qui affirme par ailleurs que Canal+ n’a en aucun cas confié son intention à la LFP de ne pas participer à l’appel d’offres. A l’heure actuelle, la LFP perçoit 624 millions d’euros par saison. 250 millions d’euros par an sont payés par Amazon pour 80 % des matches récupérés, Canal+ pour sa part débourse 332 millions annuels pour deux affiches, ce qui agace fortement la chaîne privée et Free débourse 42 millions pour du quasi-direct qu’il diffuse via son application Free Ligue 1, offerte à ses abonnés. La situation pour ces droits est assez particulière après que le précédent détenteur, Mediapro ait échoué et qu’il ait été nécessaire de redistribuer. Cependant, Canal+ l’affirme “même si on avait pas réussi à trouver un accord avec BeIN, on s’en serait remis“. “On a toujours eu la capacité de se priver de la Ligue 1” assène le dirigeant.

Source : Europe 1

