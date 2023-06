Abonnés Freebox et Prime : quatre nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, dont un opus de licence culte dans son genre

Les amateurs de RPG pourront (re)découvrir la licence Baldur’s Gate, d’autres titres pourront aussi vous séduire.

Vous pouvez découvrir quatre nouveaux jeux gratuitement avec Prime Gaming. Ils sont disponibles pour une durée allant de 31 à 33 jours, à condition d’être abonné Amazon Prime. Si vous possédez une Freebox Delta, cet abonnement est inclus dans votre offre et il est également offert pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution, Pop et Mini 4K avec un forfait Free Mobile rattaché.

Ainsi, cette semaine et pour une durée totale de 31 jours, vous avez l’opportunité de découvrir une référence du jeu de rôle, Baldur’s Gate 2 : Enhanced edition. Vous entrez dans un monde de fantasy, en tant que personnage kidnappé puis emprisonné et même torturé. Le mage Irenicus vous retient captif dans sa forteresse pour tenter de vous priver des pouvoirs qui vous reviennent de droit. Parviendrez-vous à résister au mal qui coule dans vos veines et à tourner le dos au sombre destin qui vous attend ? Ou bien céderez-vous à votre nature monstrueuse pour accéder à la divinité en tant que nouveau Seigneur du Meurtre ? Le choix est vôtre dans cette licence de RPG culte auprès des initiés du genre, alors que le 3ᵉ opus doit sortir prochainement.



Dans une toute autre ambiance, vous pouvez découvrir Once Upon a Jester, jeu d’énigmes musical. Partez à l’aventure dans la peau de Jester. Parcourez le royaume avec votre ami Sok pour improviser des spectacles et jouer sur scène. Chantez à pleins poumons, faites des blagues et ravissez votre public pour vous rapprocher de vos compagnons et devenir la star du célèbre spectacle théâtral royal !



Vous pouvez aussi essayer le jeu de carte Roguebook. Construisez votre propre deck au cours de la partie. Choisissez judicieusement parmi 200 cartes, 80 reliques et 30 pierres précieuses qui peuvent toutes être combinées. Vous ne jouerez jamais deux fois avec le même deck. Entraînez vos héros et gagnez de nouvelles cartes et de nouveaux trésors pour affronter les 20 niveaux de difficulté du jeu.



Plus d’humeur à trouver un jeu d’arcade ? Tentez Gems of Destiny, un jeu de tile-maching. Après des années d’errance, Axel tente de trouver un nouveau foyer… mais le Forest World a été envahi par les Goblins. Utilisez des boosters comme le Shuffle, le Magic Reach et le Mana Tornado pour atteindre vos objectifs et laissez-vous surprendre par la découverte du secret du village. Il est disponible sur Legacy Games. Il vous suffit pour y accéder de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.



Pour savoir comment récupérer les trois autres jeux, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox