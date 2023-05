Après la perte de son chouchou dans “The Voice”, Zazie éclate en sanglots et s’effondre en larmes

Une fois de plus, Zazie s’est laissée submerger par l’émotion, entraînant dans sa peine Amel Bent. Toutes deux ont partagé leur chagrin.

Au cours d’une bataille musicale opposant les talents sélectionnés par Amel Bent et ceux choisis par Zazie, les deux coachs ont mis en avant leurs meilleures pépites. D’un côté, David Dax, qui a offert une interprétation émouvante de “This is me” (tiré du film “The Greatest Showman“). De l’autre côté, Max Novik, qui a magnifié “Sois tranquille” d’Emmanuel Moire. Après ces deux performances remarquables, le public a été appelé à voter pour désigner le gagnant. Avant que Nikos ne révèle les résultats, les deux coachs ont fait l’éloge de leurs protégés respectifs, mettant en avant leurs qualités et leur talent exceptionnel. “On a parmi les deux plus belles voix masculines de la saison, qui s’affrontent si tôt. Max le sait, c’est un de mes préférés, je parle de lui comme s’il était dans mon équipe. Mais David je l’aime. C’est un immense chanteur, un immense artiste“, s’est exprimé Amel Bent.

Les performances exceptionnelles des deux chanteurs ont également été saluées par Zazie, qui s’est dite “émue” par leur niveau. Avant l’annonce des résultats, Zazie a formulé une requête spéciale à l’un des candidats : “Si un jour tu fais un truc, s’il te plaît, je veux une place“. Au moment de l’annonce des résultats, Nikos a souligné que la décision était difficile à prendre car les votes étaient très serrés : “Matthieu Grelier et Pascal Guix me le confirment dans l’oreillette. Ça a été le plus serré depuis le début de ces cross battle“. Finalement, c’est avec 57,7% des voix que David a remporté la victoire. Cette défaite a plongé Zazie dans une profonde tristesse. “Difficile pour la coach Zazie de voir l’un de ses talents préférés partir“, a confirmé l’animateur de TF1, alors que la chanteuse pleurait.

