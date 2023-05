Jarry en larmes dans “Rendez-vous en terre inconnue” en évoquant son homosexualité

Lors de sa participation à l’émission documentaire de France 2 “Rendez-vous en terre inconnue“, Jarry, le 28e participant, a été ému jusqu’aux larmes en parlant de son homosexualité avec les habitants du Groenland qui l’accueillaient.

Avant son départ pour le Groenland avec Raphaël de Casabianca pour l’émission “Rendez-vous en terre inconnue“, était anxieux à l’idée d’aborder son homosexualité avec les habitants qu’il allait rencontrer. “J’avais peur d’aller dans un endroit où les gens n’allaient pas m’accepter. Je n’avais pas envie de jouer un rôle. J’avais prévenu la production que je ne voulais pas cacher le fait que je suis homosexuel et que j’ai des enfants. Que je suis quelqu’un d’hyper sensible“, avait confié l’humoriste pour “Pure Médias“. Mardi soir, les téléspectateurs de France 2 ont enfin pu découvrir l’aventure hors du commun de l’animateur du “Big Show” au Groenland, à 1.300 km du pôle Nord. Après plusieurs jours passés sur place, Jarry a finalement réussi à aborder sa vie personnelle lorsqu’il a été interrogé par Peter, l’un des Inughuits qui l’hébergeait, lui a demandé : “Et tu as une femme ?“. Ce qui a provoqué un certain malaise chez l’humoriste qui a fini par se confier sur son homosexualité. “Je n’ai pas de femme, mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre ou vous étonner, mais à Paris, en France, je vis avec un garçon. J’espère que vous n’êtes pas choqués. J’ai deux enfants avec mon mari“, a répondu Jarry, ému. “Je suis un peu surpris, mais ça va, tout va bien. Tu sais, ici aussi il y a des homosexuels, ce n’est pas nouveau pour nous“, a réagi, Peter, en serrant dans ses bras son invité, avant de lui dire quelques mots réconfortants. Cette réaction a profondément ému Jarry, qui a laissé couler plusieurs larmes.

Toujours pour “Pure Médias”, Jarry est revenu sur cet instant émouvant de l’émission de France 2. “Je me suis pris une énorme claque. J’appréhendais beaucoup ce passage et ce moment. Je ne savais pas quel était leur point de vue sur l’homosexualité ou même s’ils en avaient entendu parler. J’espérais qu’ils ne me chassent pas dans les deux secondes. En fait, ils ont été tellement tolérants. Il y a 2,3 minutes de silence qui m’ont paru une éternité et quand ils se lèvent et qu’ils me prennent dans leurs bras je me suis dit ‘mais quelle intelligence’. J’ai fait ce voyage pour aller chercher des valeurs humaines que je ne retrouvais plus à Paris. Ici personne ne va s’arrêter dans la rue pour te faire un câlin. Eux, ils ont pris ce temps-là et ça m’a vraiment mis une claque. Ils sont ultra-pudiques entre eux et là, quand ils me prenaient dans leurs bras, ça m’a fait un bien énorme. J’espère que certains en France verront cette tolérance“, a confié Jarry.

Source : Pure Médias

