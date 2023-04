Cyril Hanouna attaque verbalement Bernard Montiel et la radio RFM

Cyril Hanouna était en grande forme ce mardi 25 avril et n’a pas manqué l’occasion de donner son avis sur la radio RFM lors de la présence du chroniqueur et animateur, Bernard Montiel.

Bernard Montiel, qui est à la fois chroniqueur récurrent dans “Touche pas à mon poste” et animateur radio sur RFM, anime une émission chaque samedi et dimanche de midi à 13 heures, au cours de laquelle il interview des personnalités. Dans l’émission “Le 6 à 7 avec Baba” de Cyril Hanouna du mardi 25 avril, l’homme de 66 ans a expliqué que ces interviews étaient souvent enregistrées à l’avance : “C’est l’enregistrement, vous savez comment ça se passe“. “J’enregistre dans la semaine, parfois à 9 heures du matin donc je quitte ma maison à 8 heures“, a également fait savoir le chroniqueur. L’occasion est trop parfaite pour Cyril Hanouna. “T’es fou ou quoi ? 38 ans de métier et un gars va le faire enregistrer à 8 heures du matin“, lance l’animateur de C8. Bernard Montiel explique alors qu’il doit se rendre à la radio si tôt pour enregistrer ses émissions est qu’il avait une interview importante avec la chanteuse Jain et qu’il ne pouvait se permettre de la manquer. “Qui écoute ces interviews ? J’ai vu les chiffres, j’ai rendez-vous avec les patrons demain. C’est une catastrophe“, répond Cyril Hanouna avant de se faire contredire par le chroniqueur.

Cyril Hanouna a ensuite critiqué les choix d’animation de Bernard Montiel. “Arrête un peu, tu vas sur RFM mon frère, je ne sais même pas ce que c’est. Je croyais que c’était une radio du poumon frère. Est-ce qu’il y a des mecs dans la rue qui te parlent de RFM ?“, lance-t-il. Après avoir affirmé pendant quelques instants qu’il avait raison, le chroniqueur a finalement admis, sourire aux lèvres et en bon perdant : “Personne !“. “Je vais vous avouer un truc les chéris, j’ai fait de la radio pendant des années. Et quand tu es à la radio, tu es persuadé que tu es le centre du monde. Que tu sors dans la rue, tu es une énorme star et que tout le monde t’a écouté. Et en fait les gars, il faut qu’on comprenne qu’on était des énormes tricards. Les gars ils me voyaient dans la rue, ils me prenaient pour leur voiturier. Jamais personne ne m’a parlé de ça“, raconte Cyril Hanouna. Pour se défendre, Bernard Montiel a affirmé que même Cyril Hanouna lui avait déjà dit qu’il l’avait écouté. “Pourquoi j’ai écouté ? Parce que j’ai ripé sur la radio. J’ai eu plaisir à beaucoup de choses mais écouter la radio non“.

Source : TV Mag Le Figaro

