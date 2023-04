C’est reparti pour 10 ans de TF1 et M6 sur la TNT

C’est désormais officiel, les fréquences TNT ont été réattribuées hier aux deux chaînes pour une durée de 10 ans avec de nouvelles conventions.

Après de longues négociations et une tentative de remplacer M6 par Xavier Niel, les deux chaînes renouvellent leur place historique sur la télévision numérique terrestre. “L’Arcom a adopté ce jour les décisions d’autorisation applicables aux services TF1, d’une part, et M6, d’autre part. Ces décisions, d’une durée de dix ans, entreront en vigueur le 6 mai 2023“, explique le régulateur.

Le résultat d’un appel à candidature lancé le 7 décembre dernier, une première depuis 1987, même si seul un candidat avait réussi à présenter un dossier valable pour remplacer M6. TF1 pour sa part n’avait aucune concurrence. Des conventions “qui définissent leurs obligations et engagements” ont été signées.

“À ce titre, chacune des deux chaînes continuera de proposer à ses téléspectateurs une offre de programmes large et diversifiée, accordant une place significative à l’information“, souligne l’Arcom. De plus, ces engagements concernent également des problèmes plus sociétaux comme “l’éducation aux médias, à l’information et à la citoyenneté numérique“, la “parité femmes/hommes“, aborder la “diversité de la société française“, proposer une accessibilité des programmes aux personnes handicapées ou encore parler de transition écologique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox