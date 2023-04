Cyril Hanouna démarre “Touche pas à mon poste” en extérieur

Hier soir, Cyril Hanouna et son équipe ont offert aux téléspectateurs une version inédite de “Touche pas à mon poste” avec un lancement réalisé de manière originale.

Les téléspectateurs ont assisté à un début de “Le 6 à 7 avec Baba” surprenant ce lundi 17 avril sur C8, car Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont choisi de ne pas se retrouver sur le plateau habituel de l’émission, mais plutôt à l’extérieur. Cette décision inattendue peut intriguer les téléspectateurs qui se demandent ce qui se passe. Valérie Benaïm, Bernard Montiel et Géraldine Maillet se tiennent alignés dans une cour intérieure, apparemment un peu frileux. “Il y a quelqu’un pour ouvrir ? Ouvrez-moi ! Appelez-moi quelqu’un. Les téléspectateurs ont appris quelque chose, il faut qu’il y ait un mec pour ouvrir. Je suis enfermé dans ma propre maison, voilà ce qu’il se passe, c’est incroyable“, lance Cyril Hanouna. Par la suite, Cyril Hanouna propose de “promener les téléspectateurs” dans les rues de Boulogne-Billancourt qui entourent le studio de tournage de “Touche pas à mon poste” chaque jour. Le cadreur suit tant qu’il le peut avec son câble d’alimentation. Pendant ce temps, le public est déjà installé sur le plateau et attend impatiemment son animateur, comme en témoigne le son de fond.

Cependant, Cyril Hanouna tarde à venir. Finalement, dans la cour intérieure, l’animateur explique enfin cette idée de lancement d’émission original : “On va faire le Jeu des bubulles à Baba“. Le principe est simple : deux chroniqueurs placent leur tête et leurs épaules dans une énorme bulle en plastique. À la manière d’un sumo, chaque joueur doit sortir son adversaire de la zone délimitée au sol. Cependant, certains des chroniqueurs prétendent avoir des blessures pour échapper à cette épreuve. La finale se jouera entre Raymond Aabou et Guillaume Genton, qui s’avère être particulièrement féroce dans la compétition. Après cela, Cyril Hanouna et son équipe rejoignent finalement le plateau pour continuer le reste de l’émission.

Source : TV Mag Le Figaro

