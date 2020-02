Florence Foresti charme John Travolta dans une vidéo humoristique pour la 45e cérémonie des Césars

Chaque année Canal + dévoile une bande annonce à l’occasion de la cérémonie des Césars.



Cette année pour annoncer la 45e édition qui aura lieu le 28 février prochain à la salle Pleyel, Florence Foresti a sorti son plus beau justaucorps et son plus beau déhanchés pour donner un cours d’aérobic. Mais pas n’importe quel cours d’aérobic, celui tiré d’une scène culte du film « perfect » sorti en 1985. L’humoriste se lance dans un jeu de regard sexy avec John Travolta, tout au long de la vidéo vous pourrez voir les deux protagonistes jouer un jeu de séduction tout en souplesse. Vidéo à regarder sans modération.