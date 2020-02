Records dans les jeux télé: une belle audience d’assurée

Plus un candidat est récurrent dans un jeu télé, plus l’audience s’envole

Les jeux télé comme “n’oubliez pas les paroles” ou “les 12 coups de midi” son des émissions populaires d’une part grâce à leur animateur, mais aussi grâce aux performances que peuvent réaliser certain candidat. Chaque programme détient son record de gains et de participations. Les candidats lancés sur la route du record suscitent l’engouement auprès des téléspectateurs et permettent aux chaines de réaliser de bons scores d’audience.

Au cours des derniers mois, de nombreux champions ont fait les gros titres comme Margaux pour « N’oubliez pas les paroles » qui détient le double record de gains et de participations, 59 victoires pour 424 000 € de gains. Ce parcours qui a été relayé grandement dans les médias a permis à l’émission de profiter d’excellentes audiences pendant et après la défaite.

Sur TF1, Les 12 Coups de midi bénéficient aussi de cet engouement lorsqu’un participant reste en compétitions plusieurs semaines. Jean-Luc Reichmann a expliqué dans une interview accorder récemment que « Depuis la rentrée, plus on en parle, plus l’audience est belle. Donc continuez d’en parler, n’hésitez pas à dire qu’il est en train de tomber, puisqu’il me tarde d’attendre demain midi pour savoir s’il va encore rester. »

Mais détrompez-vous on ne devient pas détenteur de ces records juste en passant sur un plateau de télévision. Par exemple pour Margaux, après avoir échoué une première fois dans l’émission de chant présenté par Nagui, elle a appris pas moins de 750 chansons par cœur, celles qui lui semblaient être les populaires, ce qui lui a permis de rester assez longtemps dans l’émission et d’atteindre le record tant convoité.

source : 20minutes