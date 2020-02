Embarquez pour un voyage culinaire sur votre Freebox

Après avoir remporté la 9e édition de Pékin Express, le couple vainqueur, Salim et Linda se sont découvert une passion pour les voyages et la cuisine.

Afin de vous faire partager cette passion vous pourrez retrouver le duo d’épicurien à partir du 14 février sur Samira TV, canal 577 sur Freebox, chaîne disponible avec le « bouquet Maghreb » au tarif de 4,99 €/mois.

Au travers des 13 épisodes que compte cette mini-série découvrez des recettes faciles et originales du monde entier cuisiné avec style et humour par Salim et Linda. À travers leur voyage culinaire, le binôme vous fera également partager leur découverte de nouvelle culture et de nouvelles personnes de divers horizons.