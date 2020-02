Le CSA réfléchit à autoriser France.tv à diffuser en replay les films diffusés sur les antennes du groupe

France.tv la plateforme numérique de France Télévison pourrait obtenir prochainement l’autorisation de diffuser en replay des films de cinéma après leur diffusion sur les antennes du groupe audiovisuel public.

Le gouvernement a proposé au CSA de supprimer l’exclusion des œuvres cinématographiques du périmètre des programmes susceptibles d’être proposés à la télévision de rattrapage, article 22 du cahier des charges relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. Le régulateur a noté “avec satisfaction” la proposition de l’Etat.

Le CSA a également souligné les mesures mises en place pour favoriser les émissions musicales afin d’”exposer toutes les formes de musiques vivantes”, les émissions sportives “pour assurer un équilibre dans la représentation du sport féminin et du sport masculin et une juste représentation du handisport” et également l’accès des programmes pour les personnes handicapées.

Sources : lettreaudiovisuel