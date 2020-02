Le tournage d’un programme pour adultes perturbe le direct de “C’est que de la télé”

Durant le direct de l’émission, “c’est que de la télé” présenté par Valérie Benaïm une alarme stridente et une voix grésillante a commencé à retentir pendant l’interview de Fabien Lecoeuvre qui faisait la promotion de son livre “Une chanson dans la tête”.

L’alarme commence à retentir, les regards se croisent dans le public, une voix fait écho sur le plateau mais à peine audible pour le téléspectateur mais que se passe t’il sur le plateau ?

“On fait comme si de rien n’était. Il y a une petite alarme incendie. Mais tout va bien, rassurez-vous le public ! On ne vous met pas en danger. Tout va bien” a indiqué Valérie Benaïm pour rassurer son public. L’interview se poursuit malgré l’alarme qui continue de raisonner depuis bientôt 3 minutes, imperturbable Fabien Lecoeuvre continuer d’échanger avec les chroniqueurs présents sur le plateau et y ajoute même une note d’humour “Mais même quand le plafond va tomber, je continuerai à faire ma promotion”.

Au retour de la coupure pub, tout était rentré dans l’ordre et la présentatrice a donné des explications à ses téléspectateurs, “On a investigué. Il n’y a plus d’alarme incendie. En fait, c’était dans un studio juste à côté. Vous n’allez jamais le croire. Des équipes étaient en train de tourner “Le Journal du Hard’. Visiblement, quelqu’un avait le feu au cul ! En vrai, il y a eu des fumigènes qui ont déclenché l’alarme.”