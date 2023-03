“The Voice” : Oli mécontent que Bigflo buzz sans demander son avis

Ce samedi soir, Bigflo et Oli n’étaient pas d’accord sur la prestation d’un groupe dans “The Voice“.

Ce samedi soir, lors du second épisode de la douzième saison de “The Voice“, les deux frères partageant le même fauteuil, Bigflo et Oli, n’était pas du même avis concernant un groupe sur scène. Le groupe “Los Malunos” avait choisi de reprendre “Le Temps” du chanteur Tayc pour convaincre le jury de se retourner. Dès le début de la musique, Bigflo s’est fortement intéressé au groupe. ” Qu’est-ce qu’on fait avec ?“, a demandé Oli ne partageant pas le même avis que son frère. “On kiffe“, répond alors son grand frère. “Vocalement, ce n’est pas ouf. La proposition est dingue mais…“, continue Oli avant de se tourner vers Vianney. “J’ai envie de buzzer parce que je kiffe trop ça mais techniquement… On ne peut pas, ce n’est pas au niveau des autres vocalement“, ajoute-t-il. “Pour moi, c’est oui. Par rapport à papa, pour l’histoire, pour le kiffe“, rajoute Bigflo avant d’appuyer sur le buzzer et faire pivoter le double fauteuil. “Mais non, mais Flo !“, a lancé Oli.

“Salut les gars, on doit juste faire un débriefe de frères et on revient vers vous, OK ?“, s’est alors exprimé Bigflo. “Mais là, par contre frérot, j’ai passé un bon moment, on va leur expliquer, mais préviens ! Viens, on discute sinon c’est une malédiction. On est comme des frères siamois. On a que deux bras pour quatre, enfin qu’une main pour deux personnes“, répond Oli. “Tu sais que papa va regarder toutes les émissions“, se justifie Bigflo. “Ah, tu as juste peur de papa ?“, répond Oli. “Non, je n’ai pas peur de papa. Il va nous dire : ‘Mais putain, pourquoi vous n’avez pas appuyé pour les quatre mecs, c’était génial !’“, lance le frère aîné avant de s’exprimer au groupe : “J’ai buzzé parce que j’ai trop d’affect avec toute cette culture-là, avec toute cette musique-là. Les gens de chez vous, notre daron nous a beaucoup présenté des gens de là-bas, on a grandi un peu dans cet univers-là. L’univers flamenco n’est pas très loin du côté argentin. On a beaucoup de famille en Espagne. C’était trop dans ma tête. J’avais vraiment mes ancêtres dans ma tête qui me regardaient en mode : ‘Si tu n’appuies pas là, on te déshérite’“. Une fois le groupe parti, les deux frères n’ont pas finit d’échanger sur la situation. “Flo ne m’a pas concerté, c’est fou ! Mais tu ne m’as même pas demandé, tu ne m’as même pas dit : ‘Je sens que je vais buzzer‘”, a lancé, agacé, Oli. “Parlez-vous un peu !“, s’est exprimé Vianney. “Comment ça se passe le jour où il y en a un qui pète les plombs, il buzze, il ne demande rien à l’autre ? Bah, c’est arrivé“, ajoute Amel Bent.

Source : TV Mag Le Figaro

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox