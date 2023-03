Danielle Moreau émue face à la danse du compagnon d’Agnès Lassalle à ses obsèques dans TPMP

Danielle Moreau était émue sur le plateau de “Touche pas à mon poste” face à la rediffusion des images de Stéphane Voirin, dansant près du cercueil d’Agnès Lasalle une professeure tuée par un élève à Saint-Jean-de-Luz.

Ce vendredi, à l’église Sainte-Eugénie de Biarritz, les proches et la famille d’Agnès Lassalle, la professeure d’espagnol tuée par un élève de seize ans dans son lycée de Saint-Jeande-Luz fin février, lui rendaient hommage. Son compagnon, Stéphane Voirin, a débuté une danse qui a ému grand nombres de personnes sur les réseaux sociaux. Publiée sur le compte Twitter de France 3 Aquitaine, 13 millions de vues ont été généré. Une danse sur la chanson “Love” de Nat King Col a ému les Français dont les chroniqueurs de “Touche pas à mon poste“. Ce lundi, Cyril Hanouna a diffusé ces images devant ses chroniqueurs. Devant la vidéo, Danielle Moreau, n’a pu cacher ses émotions qualifiant ce qu’elle voit de “magnifique preuve d’amour“. “Je ne m’en remets pas depuis ce week-end… Il est tellement avec elle… C’est la dernière fois qu’il dansera avec elle, c’est trop… Moi ça me… Ça me bouleverse“, s’est exprimée la journaliste, les larmes aux yeux. “C’est vrai, on a vraiment l’impression qu’il danse encore avec elle, c’est fou…“, a répondu l’animateur de l’émission.

L’image du jour : l’hommage dansé du compagnon d’Agnès Lassalle et de ses amis à l’enseignante, en sortant de la cérémonie d’obsèques ( 🎥@F3euskalherri ) #saintjeandeluz pic.twitter.com/8P43nsjvWS — France 3 Aquitaine (@F3Aquitaine) March 3, 2023

