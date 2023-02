L’offre spéciale Freebox dans le viseur des Freenautes, des abonnés s’impatientent pour la TV… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Une nouvelle vente privée qui fait débat

Free lancera ce soir une nouvelle offre sur le site Veepee avec la Freebox Révolution et TV by Canal. L’opérateur se fait rare sur le site d’e-commerce et de nombreux abonnés attendent plus de la part de l’opérateur en ce qui concerne ces offres (un prix plus agressif ou une offre plus innovante…). Les promotions sur les forfaits mobiles sont également réclamées et le choix d’une plateforme tierce est parfois critiqué. Qu’en pensez-vous ?

La nouvelle offre McAfee : une bonne idée pas assez poussée ?

Ce 21 février, Free informait que son partenariat avec McAfee évoluait. Deux nouvelles offres sont ainsi désormais disponibles pour les abonnés Freebox, proposant un antivirus ou encore le contrôle parental facile d’accès et d’autres services. Cependant pour certains aux connaissances plus avancées, l’offre paraît un peu légère mais toujours attractive pour les néophytes. Votre avis sur la proposition faite par MacAfee et Free ?

Encore un peu de patience pour Oqee

Les nouveautés arrivent, au compte-goutte mais elles arrivent. Une nouvelle version 1.15.1 de l’interface TV Oqee du player Pop et des appareils Android TV compatibles est actuellement déployée par Free. Au rang des nouveautés, un nouveau bouton nommé « Voir plus » fait son apparition, il permet d’afficher sous format grille tous les contenus présents sur une ligne dans « Pour vous ». Certains s’interrogent cependant sur l’arrivée d’autres fonctionnalités, comme le fait de pouvoir enregistrer ses programmes sur le disque du de la Delta depuis Oqee. On sait que Free y travaille via un bêta-test depuis quelques mois, mais ne se précipite pas.

L’échec de Xavier Niel commenté par les Freenautes

C’est loupé pour cette fois, l’Arcom n’a pris aucun risque et a choisi de continuer avec M6 au détriment du projet SIX de Xavier Niel. Le projet aura au moins eu le mérite de pointer du doigt certains défauts de la télévision française aux yeux du fondateur de Free, et de relancer le débat sur ce que l’on souhaite voir sur notre petit écran.

Canal+ : le prix juste mais seulement en promotion

C’est probablement l’offre promotionnelle la plus attractive de Canal+ depuis plusieurs mois, et la plus compréhensible. A l’occasion de la cérémonie des Césars 2023 ce vendredi 24 février à l’Olympia, à Paris, et retransmise en direct sur la chaîne cryptée, la filiale de Vivendi a relancé pendant 3 jours son offre 100% Canal+. Régulièrement critiqué pour le prix de ses offres jugé trop élevé par certains consommateurs, certains soulignent que les promos sont souvent les seuls moments où les tarifs restent “justifiés”. Le tout avec une certaine prudence tout de même.

