Lancement de l’offre spéciale 100% Canal+ à l’occasion des Césars, accessible sur les Freebox et autres box

Les 9 chaînes Canal+ à seulement 15,99€/mois pendant 2 ans, une offre disponible pendant 3 jours.

C’est probablement l’offre promotionnelle la plus attractive de Canal+ depuis plusieurs mois, et la plus compréhensible. A l’occasion de la cérémonie des Césars 2023 ce vendredi 24 février à l’Olympia, à Paris, et retransmise en direct sur la chaîne cryptée, la filiale de Vivendi relance pendant 3 jours son offre 100% Canal+.

De quoi retrouver du cinéma culte, des films ultra-récents (6 mois après leur sortie), des séries Création Originale et internationales exclusives, des docs et des contenus jeunesse. Mais aussi les rendez-vous sport comme UEFA Champions League, la Ligue 1, la Premier League, le TOP 14 de rugby, la Formule 1™, et la Moto GP.

Cette offre (2 utilisateurs simultanés) comprend l’accès à 9 chaînes, à savoir Canal+, Canal+ Sport, Foot, Sport 360, Cinéma, Grand Ecran, Docs, Kids et Séries pour 15,99€/mois pendant 2 ans puis 32,99€. Celle-ci est accessible sur les décodeurs Canal+, les box des opérateurs et tous les autres supports classiques (Smart TV, Apple TV, mobile, consoles…). L’engagement est de 24 mois bien que le groupe Canal+ ait décidé d’utiliser désormais le terme “abonnement 24 mois”.

A noter également la gratuité pendant deux mois de l’option TV+, donnant accès à plus de 60 chaînes en tout genre, allant de Disney Junior à Paris Première en passant par les chaînes Planète+. Cette option peut être résiliée mais si vous souhaitez la conserver, il faudra compter 10€/mois une fois la période de gratuité. L’accès à la plateforme Cafeyn est également inclus.

