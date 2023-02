Fibre optique : face aux problèmes, les élus bloquent l’accès aux infrastructures

Une opération forte dans une région qui se plaint des malfaçons observées sur les réseaux de fibre optique.

Un acte symbolique en réponse au travail parfois peu précautionneux de certains techniciens intervenant sur les réseaux. Ce vendredi 24 février, le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique ont frappé fort pour dénoncer les “plats de nouilles” et la mauvaise qualité du déploiement de la fibre optique.

En effet, les élus de nombreuses communes de Haute-Savoie ont lancé une alerte publique et se sont réunis en fin de semaine dernière pour bloquer physiquement les accès aux NRO (noeuds de raccordement optique) dans les communes de Fillière, Saint-Pierre-en-Faucigny, La Balme-de-Sillingy, Bons-en-Chablais et Saint-Julien-en-Genevois. Ici, pas de chaînes, ou de soudure, mais une solution bien plus frontale : d’énormes blocs de pierre ont été déposés devant les portes d’entrée, rendant impossible d’accéder aux câbles sans avoir l’équipement nécessaire pour déplacer ou détruire ces obstacles.

Ils critiquent notamment le mode STOC (sous-traitance opérateur commercial) employé par Altitude et les problèmes engendrés ainsi que des conditions de travail jugées inacceptables. Le président du syndicat dénonce le fait que les sous-traitants soient sous-payés et travaillent dans de mauvaises conditions. Sans compter que le travail peut être fait dans la précipitation, entraînant parfois une accumulation de déchets dans ces locaux fibre.

Le Syane demande ainsi à fournir davantage de moyen aux collectivités pour éradiquer le problème et à faire payer les responsables. L’Avicca a par ailleurs apporté son soutien au syndicat.

Comme de trop nombreuses collectivités en France la Haute-Savoie subit les contrecoups de la mise en oeuvre d’un système de sous-traitance sauvage (le mode STOC) dont l’Avicca réclame, depuis plusieurs années, l’arrêt définitif. Parce que les promesses de la filière télécoms tardent toujours à trouver leur concrétisation, j’ai déposé une proposition de loi le 19 juillet 2022. A visée coercitive, puisque le temps des bonnes intentions est révolu, la proposition de loi a pour objet de contraindre les opérateurs à réaliser les raccordements à la fibre optique dans les règles de l’art et de sécurité, et par ce biais à garantir aux consommateurs leur droit à une connexion Internet de qualité. Elle passera en lecture au Sénat dans le courant du Printemps. Patrick Chaize, Sénateur de l’Ain et Président de l’Avicca

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox