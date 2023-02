Abonnés Freebox : nouvelle promotion sur une smart TV Samsung grand format

De quoi faire une petite économie lors de l’achat d’un nouveau téléviseur 4K de 65 pouces.



Si l’envie vous prend d’habiller votre intérieur avec un tout nouveau téléviseur UHD, vous pouvez le commander depuis votre espace abonné Freebox. Depuis la section “Smart TV Samsung”, vous pouvez en effet choisir parmi différents modèles de téléviseurs 4K fabriqués par le géant sud-coréen et une nouvelle promotion vient d’être mise en place sur la boutique en ligne.

Elle concerne le téléviseur Crystal UHD AU7105 dans sa version 65 pouces et permet ainsi de bénéficier d’une remise immédiate de 30€ sur l’achat de ce modèle. Cette promo est également disponible sur le modèle 55″ depuis quelques temps. Ainsi, lors de l’achat de ce téléviseur, vous devrez verser 199€ lors de la commande, puis 18.99€/mois pendant trente mois. Cette remise est proposée jusqu’au 12 mars prochain

D’autres modèles sont proposés, notamment embarquant la technologie QLED et la plupart font l’objet d’offres de remboursements et de remises. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.



