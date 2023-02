Free : une nouvelle offre spéciale Freebox débarque très vite

Rendez-vous ce lundi 27 février sur Veepee pour une nouvelle vente privée Freebox Révolution avec TV by Canal.

C’est devenu rare chez Free, le FAI se contente désormais d’une seule offre par trimestre sur le site d’e-commerce Veepee. Le 27 février à 119h, l’opérateur dégainera une nouvelle promotion Freebox Révolution TV by Canal avec Canal+Séries offert pendant 1 an et Amazon Prime pendant 6 mois.

Reste à savoir si Free fera ou non le choix d’appliquer le même tarif qu’en novembre dernier, soit un abonnement à 14.99€/mois pendant un an avec avec un engagement d’un an, puis 39,99€/mois. Ce n’était pas la meilleure offre proposée sur Veepee, puisqu’elle ne permet que d’économiser 5€/mois la première année (contre 10€/mois habituellement) bien qu’elle fasse économiser 5€/mois également pour toutes les années suivantes, par rapport au tarif affiché sur le site de l’opérateur.

