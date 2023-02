Le saviez-vous : Free propose un service inédit et premium gratuitement à la plupart de ses abonnés

Les abonnés Freebox et aux forfaits mobiles Free 210 Go/illimité et Série Free bénéficient depuis 3 saisons d’un accès premium au service Free Ligue 1 qui permet de bénéficier des extraits vidéo des meilleurs moments et des plus belles actions de 100% des matchs en quasi-direct.

“Une nouvelle façon de regarder le foot”, c’est son slogan. Détenteur du lot numérique de la Ligue 1 depuis 3 saisons et ce jusqu’en 2024, Free propose la seule offre qui permet à tous les fans de football de visionner 100% des matchs du championnat de France sous forme d’extraits vidéo en quasi-direct. L’application Free Ligue 1 est ainsi téléchargeable gratuitement sur iOS/Google Play et accessible sur le canal 63 des Freebox. L’ensemble de son offre gratuite est aussi disponible sur le site internet : www.free-Ligue1.fr

Pour les abonnés Freebox et forfaits mobiles Free et Série Free, le flux vidéo en quasi-direct est déjà inclus. Les abonnés aux autres opérateurs mobiles peuvent quant à eux accéder aux extraits en quasi-direct des matchs pour 3,99€ par mois, sans engagement. Les buts et les résumés restent accessibles pour tous gratuitement.

Après Thomas Thouroude lors de ses premiers pas, Free Ligue 1 a su faire sans tête d’affiche l’année suivante, se focalisant davantage sur les commentaires de matchs. Mais depuis le début de cette troisième saison, de nouvelles recrues sont venues embellir incontestablement son image. Le service s’est associé à Alexandre Ruiz pour vous proposer des contenus inédits autour de la Ligue 1 comme une revue de presse et des interviews. il sera aux commandes du dispositif éditorial Free en direct des stades de Ligue 1 et diffusé sur les réseaux sociaux. Passé par Europe 1 et Canal + et figure emblématique de beIN SPORTS pendant 9 ans où il officiait sur les grands événements football (Ligue des Champions, Euro 2016, Coupe du Monde 2018…), il est le nouveau visage de l’application, aux commandes du dispositif éditorial Free en direct des stades de Ligue 1.

Sur la partie mobile, la barre des 1,8 million de téléchargements a été franchie en juin 2022. Pour y arriver, Free Ligue a multiplié les partenariats avec les clubs du championnat pour favoriser sa mise en avant dans l’écosystème du football français. A travers cette stratégie, Free Ligue souhaite parler directement aux communautés de fans tout en cherchant à mieux se faire connaître auprès des clubs. Pour s’installer dans les habitudes, le service prend appui sur les droits négociés avec les clubs pour promouvoir l’app auprès des supporters et de leurs communautés sur les réseaux sociaux – essentiellement sur Twitter et Instagram – et leurs canaux numériques. Via ce volet activation digitale, les clubs s’engagent à faire découvrir Free Ligue 1 à leurs communautés en y intégrant un call-to-action conduisant directement au téléchargement de l’application.

