Free annonce la fin imminente d’une offre proposée à certains abonnés Freebox

Les abonnés Freebox disposant d’un player Pop ou d’une Apple TV 4K ont jusqu’au 31 mars pour activer l’offre Apple TV+ offert pendant 3 mois.

Free propose depuis un an l’accès au service SVOD de la marque à la pomme Apple TV+ à tous les abonnés Freebox équipés du Player Pop ou de l’Apple TV 4K, multi-TV compris. A l’occasion de cette intégration et jusqu’à aujourd’hui, les abonnés concernés se sont vus offrir 3 mois d’abonnement à la plateforme. Pour ce faire, il suffit d’activer l’offre depuis l’Espace Abonné, dans la rubrique Télévision.

Comme tous les bonnes choses ont une fin, Free annonce aujourd’hui qu’il est encore possible de profiter de cette offre jusqu’au 31 mars seulement. De quoi découvrir par exemple, Liaison, la première série Apple Original en langue française et anglaise. Joués par Vincent Cassel et Eva Green, deux agents et anciens amants, s’unissent face à des cyberattaques de grande ampleur.

L’accès à Apple TV+ se fait depuis l’app Apple TV, disponible sur le Player Pop. Autre impératif, il sera demandé de vous connecter avec un identifiant Apple ou d’en créer un. Puis d’ajouter un mode de paiement.

