Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : lancement de nouvelles offres pour les abonnés Freebox, des mises à jour pour tous

Free lance de nouvelles offres McAfee avec VPN illimité “et plus encore” pour protéger ses abonnés. Deux abonnements sans enagagement sont disponibles à 4,99€/mois et 6,99€/mois. Plus d’infos…

Freebox Connect : testez une nouvelle fonctionnalité expérimentale sur iOS pour savoir si votre enfant utilise son smartphone alors qu’il ne devrait pas. Plus d’infos…

Découvrez les améliorations apportées par les nouvelles mises à jour d’Oqee sur la Freebox Pop, Apple TV, iOS (1.21 ) et Android mobile (1.15.1).

Free offre son forfait mobile 5G illimité pendant 2 ans à certains abonnés Freebox fidèles. Plus d’infos…

Abonnés Freebox TV by Canal : lancement officiel de l’application myCanal sur Mac.

L’Apple TV 4K 2021 de nouveau disponible en Multi-TV pour les abonnés Freebox. Plus d’infos…