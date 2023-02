Abonnés Freebox et Amazon Prime : 3 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer dont un titre plutôt original

Trois nouveaux titres viennent d’être ajoutés à la sélection Prime Gaming du mois de février.

Pour clôturer le mois le plus court de l’année, Amazon propose trois nouveaux jeux gratuits à tous ses abonnés Amazon Prime. Cela fait maintenant quatre semaines que le géant américain a adopté un rythme de sorties hebdomadaires pour proposer des jeux et non plus une sélection mensuelle publiée en une seule fois.

Après avoir proposé 6 titres publiés chaque vendredi du mois, ce sont 3 jeux qui ont été ajoutés et sont disponibles pendant 33 jours à compter d’aujourd’hui.

Un univers a découvrir solo ou à plusieurs dans un jeu rythmé

Tunche est un jeu d’action plein de charme dessiné à la main, avec des éléments de roguelike. Faites équipe avec vos amis ou jouez seul. Choisissez parmi 5 personnages uniques et rétablissez la paix dans la forêt tropicale Amazonienne ! A vous d’essayer cette proposition indépendante assez intéressante notamment dans sa direction artistique.



Devenez un trader de l’espace

Dans Space Warlord Organ Trading Simulator, vous achetez, vendez et échangez des organes dans un univers étrange en constante évolution. Plongez dans les entrailles du capitalisme extraterrestre dans le jeu d’économie/body horror/science-fiction dont vous aviez besoin sans le savoir. Une proposition pour le moins originale, si ce n’est carrément étrange, à essayer !



Explorez l’espace avec Space Crew

Votre mission la plus difficile à ce jour vous attend ! Recrutez et entraînez votre équipage pour faire face à la menace grandissante des armées d’extraterrestres et d’androïdes et défendez la Terre pour devenir une légende galactique dan Space Crew: Legendary Edition.



Pour accéder à ces titres, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

