Molotov annonce augmenter le prix de l’abonnement de ses anciens abonnés

Les anciens abonnés à l’offre Molotov Plus devenue Molotov Extra voient le prix de leur abonnement grimper de deux euros.

Chacun son tour. En août 2022, Molotov a fait grimper de deux euros son offre historique Molotov Plus, laquelle est passée de 3,99€/mois à 5,99€ pour les nouveaux abonnés seulement, tout en la renommant Molotov Extra.

Près de sept mois plus tard, c’est au tour des anciens abonnés de passer à la caisse. Dans un mail envoyé aux clients concernés, la plateforme française de TV par internet informe : “Les prix de nos abonnements ont évolué depuis le 4 août 2022. Vous bénéficiez actuellement d’un tarif qui n’est plus commercialisé par Molotov (Molotov Plus, 3,99€ /mois). Le prix de votre abonnement Molotov Plus passera automatiquement à 5,99€/mois lors de votre prochaine échéance”.

L’offre comprend plus 80 chaînes en direct et en replay sur 4 écrans en Full HD ainsi que l’enregistrement. C’est aujourd’hui la formule la moins onéreuse de la plateforme pour accéder aux chaînes gratuites du groupe TF1 et M6, la version gratuite n’en bénéficie plus à la suite d’un bras de fer entre la startup et les deux géants de l’audiovisuel.

Les abonnés peuvent résilier leur offre directement sur leur espace client, et ainsi revenir à la version gratuit qui permet l’accès à 36 chaînes sans contrôle du direct et sans enregistrement.

Source : iGen

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox