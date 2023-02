L’Arcom vient de rendre son verdict : Xavier Niel échoue à reprendre la fréquence de M6

C’est loupé pour cette fois, l’Arcom n’a pris aucun risque et a choisi de continuer avec M6 au détriment du projet SIX de Xavier Niel

C’est aujourd’hui que les sages de l’Arcom devaient se prononcer sur le devenir de la fréquence de M6. Un appel aux candidatures avait été lancé le 7 décembre 2022, par l’autorité pour la reprise de la fréquence de M6 (et de TF1 par ailleurs). Xavier Niel avait montré son fort intérêt pour reprendre ce canal et avait déposé le 23 janvier dernier le projet « SIX », avec de grandes ambitions concernant la production de contenus français.

Le projet du fondateur de Free se trouvait face à Métropole Télévision qui souhaiter conserver cette fréquence pour M6. Et c’est sans grande surprise que l’Arcom annonce ce soir qu’elle a choisi de renouveler l’utilisation de la fréquence à M6. L’Autorité indique que “cette sélection intervient après un examen comparé des dossiers de candidature et l’audition publique, le 15 février 2023, des trois candidats (TF1 pour la reprise de la fréquence de TF1, et M6 et SIX pour la reprise de la fréquence de M6. Elle a été opérée en appréciant notamment l’intérêt de chaque projet pour le public au regard de l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels.”

Après l’échec du rachat du Groupe M6 puis de la reprise de la fréquence de M6, Xavier Niel ne devrait cependant pas s’arrêter là et pourrait notamment postuler aux prochains appels à candidatures pour la fréquence d’autres chaînes de la TNT.

