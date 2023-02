Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Alice boxe la concurrence, la voix évolue chez Orange, objectif fibre…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

23 Février 2006 : le forfait de Bouygues Telecom Néo est annoncé

10 ans après la sortie de son premier forfait mobile, Bouygues Telecom annonce un nouveau forfait qui renouvelle la définition de l’illimité. Le forfait Néo présenté le 23 février 2006 propose en effet les appels illimités vers fixes et mobiles dès 20h tous les jours, avec 7 gammes de forfaits proposant entre 2 et 15 heures d’appels par mois le tout pour un prix sur 12 mois allant de 43.90€/mois à 147.90€/mois.

23 Février 2016 : Orange lance la VoLTE et la VoWiFi L’opérateur historique était en effet le deuxième à lancer les appels 4G, après Bouygues Telecom en novembre 2015. Le 23 février 2016, la VoLTE et de la VoWiFi étaient annoncés par Orange, après avoir testé la première chez certains abonnés. Pour les appels WiFi, il faudra attendre encore quelques temps pour un déploiement effectif. Une bonne avance de la part des concurrents de Free, puisque SFR s’est pour sa part lancé en 2017. En comparaison, l’opérateur de Xavier Niel a lancé la VoLTE en septembre 2021 et la VoWiFi en 2022. Entre 5 et 6 ans d’écart selon les concurrents, il était temps pour Free de se mettre à la page.

24 Février 1950 : premier direct à la télévision Française

C’est un événement dans le paysage de la télévision française : les heureux détenteurs d’un poste de télévision ont pu voir pour la première fois un programme diffusé en direct. C’est une pièce de théâtre retransmise en direct de la Comédie-Française à Paris : “Le jeu de l’amour et du hasard” de Marivaux.

24 Février 2020 : le gouvernement relance son plan THD

Face à une initiative jugée au point mort par beaucoup de collectivités, l’Etat annonçait le 24 février réinjecter 280 millions d’euros dans le Plan France Très Haut Débit, visant à couvrir la France en fibre optique. Une initiative saluée à l’époque, même si l’ampleur du chantier nécessite des fonds très importants pour parvenir au 100% fibre en 2025. Certaines associations réclament d’ailleurs régulièrement de nouvelles subventions ou réglementations pour permettre au déploiement de la fibre en France de se dérouler correctement.

26 Février 2009 : Alice booste son offre

L’opérateur Alice, peu de temps après avoir présenté sa nouvelle box, décide d’ajouter de nombreux services à son offre. On y trouvera ainsi, dès le 26 février 2009, 70 nouvelles chaînes incluses dans le bouquet AliceTV et 27 nouvelles destinations internationales incluses dans l’offre de téléphonie illimitée, mais ce n’est pas tout. Les capacités de débit se verront elles aussi enrichies en allant jusqu’à 28 Mb/s en zone dégroupée et 22 Mb/s en zone non-dégroupées.

On est attaché aux traditions chez Univers Freebox, alors encore une fois voilà la musique qui vous restera dans la tête !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox