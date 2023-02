Orange dévoile ses nouvelles innovations réseaux dont profiteront les abonnés

API réseaux, l’IA pour réduire la consommation d’énergie du WiFi, ou encore la 5G génératrice d’usage pour les malvoyants, Orange s’apprête à faire découvrir ses dernières innovation lors de MWC 2023.

Du 27 février au 2 mars, beaucoup de regards seront tournés vers le Mobile World Congress de Barcelone, le plus grand salon de l’industrie de la téléphonie mobile. Lors de cet événement très attendu par les professionnels du secteur, Orange “illustrera comment les nouvelles transformations des méthodes de conception, de construction et de maintenance des réseaux continueront à soutenir la transformation et la sécurité des entreprises, tout en proposant de meilleures performances énergétiques”, annonce aujourd’hui le groupe de télécommunications français. Et ce n’est pas tout puisqu’il Orange montrera également comment les réseaux de demain généreront de nouvelles expériences dans les domaines du sport et du divertissement.

Les API réseaux

Dans sa zone réseaux, il sera question de la génération des API. Ces interfaces de programmation d’application, Orange en développe et promeut depuis de nombreuses années et cette expérience à profit en contribuant à la conception et au développement d’API réseaux au sein de la communauté open source CAMARA.

“Les avantages sont nombreux pour les développeurs et l’industrie, notamment via la simplification de leur expérience de développement, mais également l’accès à de nouvelles fonctionnalités de réseau mobile. Cela permet de créer de nouveaux services en temps réel et d’améliorer la qualité de service. Lors du MWC, Orange présentera deux cas d’utilisation différents pour les API réseaux. Le premier montrera comment l’expérience utilisateur peut être considérablement améliorée dans les jeux mobiles en temps réel et les applications vidéo interactives à haute densité grâce aux fonctionnalités réseau avancées des opérateurs. Le second, développé en collaboration avec Deutsche Telekom et MATSUKO, illustrera comment les API de routage edge et les API réseaux peuvent améliorer la qualité des hologrammes affichés sur les lunettes Nreal pendant un appel”, prévoit le groupe.

Performance énergétique à la maison

Comme tous les opérateurs français, Orange travaille pour réduire son empreinte carbone et atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Au MWC, Orange prévoit de présenter des solutions visant à réduire la consommation d’énergie de ses équipements “tout en permettant aux clients de réduire leur propre consommation d’énergie lorsqu’ils utilisent Internet et des appareils numériques”.

Seront ainsi dévoilées des solutions utilisant des technologies telles que l’IA, l’analyse de données et l’automatisation, pour réduire la consommation d’énergie du Wi-Fi domestique aujourd’hui et à l’avenir, en l’éteignant lorsqu’il n’est pas utilisé. Au programme également, la présentation d’un lecteur vidéo intégré “dans une solution réseau économe en énergie (projet NESTED) capable de changer de formats et de modes (monodiffusion/multidiffusion) automatiquement. Il réduit l’encombrement du réseau et permet à l’utilisateur final de contrôler la consommation d’énergie de l’appareil, tout en préservant la qualité de l’expérience”.

La 5G au service des personnes malvoyantes fans de sport

A l’heure les événements sportifs restent en grande partie inaccessibles pour les personnes aveugles ou malvoyantes dans le monde, Orange estime que la technologie devrait être conçue et utilisée pour promouvoir l’inclusion. Lors du MWC, l’opérateur présentera une solution conçue dans son 5G Lab de l’Orange Vélodrome avec la start-up Touch2See. “Cette solution permet aux personnes aveugles et malvoyantes de mieux profiter des compétitions sportives sans se limiter à l’audiodescription, qu’elles soient dans un stade équipé de la 5G ou confortablement installées à la maison, avec le Wi-Fi”, explique le groupe.

Concrètement, tablette, équipée d’un disque magnétique, reproduit les mouvements du ballon sur le terrain en temps réel, grâce aux caméras IA de la Ligue de Football Professionnel et de Stats Perform. “Ces caméras placées dans l’Orange Vélodrome, sont connectées au réseau 5G et à des fonctionnalités d’edge computing. L’utilisateur pourra suivre les mouvements du disque magnétique avec sa main pour savoir exactement où l’action se déroule et comprendre les déplacements tactiques des joueurs ainsi que leur placement sur le terrain en fonction des passes qu’ils se font”.

Avec la 5G et l’edge computing , l’utilisateur, présent dans le stade, peut ainsi ressentir l’action sur le terrain sans la latence propre à l’audiodescription. “Cette démonstration démontrera le rôle clé de la 5G (faible latence), de l’edge computing et de l’IA dans le développement de solutions qui favorisent l’inclusion numérique, en transmettant et en analysant les données sportives en temps réel pour les transformer en expériences immersives”, assure Orange. D’autres thématiques seront également à l’honneur comme le metavers, la cybersécurité, le programme IoT Continuum, la Smart Industry, la réalité mixte (XR) et la robotique.

