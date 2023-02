“N’oubliez pas les paroles” : Nagui face à une situation originale

Ce mardi, Nagui a fait face à une situation inédite dans “N’oubliez pas les paroles” sur France 2.

Ce mardi soir, Nagui présentait, comme à son habitude, son émission sur France 2, “N’oubliez pas les paroles“, où le candidat, Louis, se présentait pour la 17e fois avec une cagnotte de 96.000 euros. “ J’arrive à un point où je n’ai pas de regrets“, lance le participant. En face, se tenait Céline qui n’a pue stopper la série de victoire de Louis. Durant la chanson “Matador” de Mickey 3d, le candidat devait trouver quatre mots. Ce soir là, Louis a reçu l’aide d’un des choristes. “Et que je m’excuse encore” s’est exprimer Fabian Haimovici, l’un des choriste, en arrière plan pour aider Louis qui hésitait encore.

“Je n’ai pas entendu“, a lancé, avec humour, Louis. “Ça n’est jamais arrivé, c’est incroyable. Je ne suis pas sûr qu’on l’ait entendu à l’antenne mais, sur le plateau, on l’a clairement entendu“, réagi Nagui tout en riant. L’animateur et le choriste de “N’oubliez pas les paroles” ont ris de la situation et Louis a validé ses quatre mots pour ajouter 2000 euros de plus à sa cagnotte. Par la suite, le champion a brillé et remporté la somme de 20.000 euros montant à un gain total de 116.000 euros. L’occasion pour Louis de montrer qu’il n’a besoin d’aucunes aide pour trouver les paroles et accroître sa cagnotte.

Source : TV Mag Le Figaro

