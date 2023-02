Jean-Luc Mélenchon interrompt un duplex en direct sur BFMTV

Ce mardi, Jean-Luc Mélenchon était à Lyon pour évoquer la journée de grève. Plusieurs chaînes d’informations était en duplex mais le direct a été interrompu.

Ce mardi, plusieurs centaines de milliers de français se sont mis en grève et manifester contre la réforme des retraites portée par la Première ministre, Elisabeth Borne. Les chaînes d’informations étaient sur place pour diffuser les événements dans toute la France. En fin de matinée, les chaînes d’informations en continue ont pu avoir Jean-Luc Mélenchon à leur micro. En duplex, proche de la gare de Lyon, l’ancien candidat présidentielle a interrompu le direct. Alors qu’il était entrain de parler, Jean-Luc Mélenchon s’est arrêté à cause de la musique des manifestants dans les enceintes, “Clandestino” de Manu Chao était lancée. “Attendez… On va trouver un moyen parce qu’ils mettent de plus en plus fort… Vous leur dites de baisser un peu, parce qu’il faut que je hurle quoi !“, se coupe l’ancien candidat à la présidentielle.

Après quelques secondes, Jean-Luc Mélenchon a quitter le duplex pour discuter avec le manifestant ayant lancé la musique. “Alors ! Vous avez compris ! Nous sommes en direct. Jean-Luc Mélenchon aimerait bien pouvoir s’exprimer dans des conditions un peu plus simples. On entend Manu Chao à fond. Tout ça est très amical. Ils avaient mis la musique, sans savoir, à mon avis que Jean-Luc Mélenchon était en train d’exprimer“, reprend Bruce Toussaint, en le studio, en rigolant. L’ex-candidat à la présidentielle est revenu, avec le souri, reprendre son duplex dans le calme.

Source : Pure Médias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox