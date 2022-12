Francky Vincent porte plainte contre Gilles Verdez pour diffamation après avoir été traité d’antisémite dans TPMP

Durant une émission de “Touche pas à mon poste”, plus tôt ce mois-ci, Gilles Verdez avait qualifié Francky Vincent d’antisémite lors d’un clash. Le chanteur décide de poursuivre le chroniqueur en justice.

Début décembre, Francky Vincent était l’invité de Cyril Hanouna dans “Touche pas à mon poste“. Ce dernier s’était confronté à Gilles Verdez. “Je suis très choqué. Moi, Mr Vincent, ce ne sont pas les paroles qui me gênent. C’est votre adoration pour Dieudonné. Sur la chaîne de Alain Soral, un extrémiste d’extrême-droite, vous avez quand même dit que Dieudonné était votre idole: ‘Je lui voue une admiration inconditionnelle, tout le respect du monde’. Dieudonné est un antisémite, condamné comme tel, comment pouvez-vous dire ça?“, avait lancé le chroniqueur en soulignant que s’il “cautionne l’antisémitisme c’est qu’il est antisémite“. Trois semaines plus tard, Francky Vincent a annoncé avoir porté plainte contre Gilles Verdez pour diffamation. “On me soupçonne d’être un sympathisant des antisémites parce que j’ai chanté une chanson en 2019 au Bal des quenelles de Dieudonné. Alors que ma femme est sémite, que j’ai eu un enfant avec une métisse sémite…” s’est exprimé l’artiste de 66 ans pour le journal “Le Parisien” affirmant prendre l’affaire “très au sérieux“.

Francky Vincent, lui, accuse Gilles Verdez d’avoir “voulu faire le procès du comité qui lui a attribué la médaille des Arts et Lettres“. “Je ne serais pas digne de la recevoir ? Mais qui sont-ils pour me juger ?“, s’est exprimé le chanteur dans les lignes du journal Parisien. Par ailleurs, il qualifie son passage dans “Touche pas à mon poste” de “tribunal de pacotille” ainsi que d'”énorme mascarde” et accuse l’émission de C8 de lui avoir menti en l’invitant sur le plateau. “On m’avait dit que je parlerais pendant 8 minutes de ma distinction, mais ça n’a duré que 30 secondes et ils me sont tombés dessus pendant 25 minutes. J’avais l’impression qu’Hanouna était le procureur, Verdez le juge. Je rends hommage à Genton et Bigard qui m’ont défendu avec du bon sens“, ajoute-t-il concluant qu’il a été “trahi“. Francky Vincent annonce également ne plus accepter d’invitation de la part de Cyril Hanouna. Bien que ce clash finisse par des poursuites, des messages de menaces de mort ont été envoyés à Gilles Verdez par certains téléspectateurs. “Ça m’a beaucoup perturbé. J’ai eu beaucoup de soutien, mais aussi des gens qui je trouve font des concessions à l’antisémitisme. Et ça, ce n’est pas acceptable“, a lancé le chroniqueur, montrant quelques messages reçus.

