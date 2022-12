Jeff Panacloc s’exprime sur la pression qu’il subit concernant les audiences de ses spectacles sur TF1

Invité par Thomas Isle dans “Culture Médias“, l’émission d’Europe 1, Jeff Panacloc s’est exprimé sur ce qu’il vit lors des heures compliquées en attendant la publication des audiences de ses spectacles.

Ce vendredi 23 décembre, Jeff Panacloc avait eu droit à la diffusion de son dernier spectacle de ventriloque, “Jeff Panacloc Adventure“, en prime sur TF1. Ce vendredi 23 décembre, l’humoriste également l’invité sur la chaîne Europe 1 dans l’émission “Culture Médias” par Thomas Isle, il s’est alors confié sur les heures difficiles qu’il vivait en attendant les publications des audiences par Médiamétrie à 9 h 01. “Ce n’est même plus de la pression. J’en tremble, j’ai une boule au ventre toute la journée. Jusqu’à 9 heures demain matin je pense que je vais avoir beaucoup de difficultés à dormir. Ça a été le cas sur les deux autres spectacles et je pense que ce sera la même chose ce soir“, avait-t-il alors raconté. Thomas Isle lui a, par la suite, demandé s’il avait des attentes sur ces audiences, son invité répond alors : “Je n’ai pas d’objectifs. On a fait de superbes audiences sur les deux précédents spectacles. Le but c’est de faire une belle audience, de m’auto-congratuler en me disant que je ne suis pas mort, que j’existe encore. On essaye de nourrir notre ego en tant qu’artiste et en même temps de ne pas trop se ridiculiser. C’est à chaque fois quelque chose car je livre mon bébé. D’habitude on est entre nous avec les spectateurs dans la salle, ce soir le spectacle ne m’appartiendra plus“.

En juillet 2016, lors de la diffusion de “Jess Panacloc perd le contrôle” sur TF1, 4,9 millions de personnes avaient regardé le divertissement, selon Médiamétrie, contre 3,73 millions pour “L’étrange Noël de Jeff Panacloc“, deux ans plus tard. Ce vendredi, “Jeff Panacloc Adventure” a attiré 3,18 millions de téléspectateurs sur la chaîne, c’est un peu moins que son spectacle de 2018 pour la période de Noël avec des invités comme Le Père Noël, jouait par Didier Bourdon, et Isabelle Nanty dans le rôle de la responsable fictive de TF1.

Source : Pure Médias

