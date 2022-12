“Touche pas à mon poste” : Matthieu Delormeau s’exprime sur les infidélités entre Laeticia et Johnny Hallyday

Ce week-end, Laeticia Hallyday été l’invitée de Léa Salamé dans “Quelle époque !” sur France 2 pour promouvoir le documentaire “Johnny par Laeticia“. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs se sont exprimés sur l’infidélité du couple dans “Touche pas à mon poste” sur C8.

Ce week-end, Laeticia Hallyday était l’invitée de “Quelle époque !“, l’émission animée par Léa Salamé sur France 2, pour promouvoir “Johnny par Laeticia“, diffusée sur M6. Elle a saisi l’occasion pour faire des révélations sur son couple. Entre drogue et violence, l’infidélité du rockeur faisait partie du couple. Ce lundi, les chroniqueurs de “Touche pas à mon poste” se sont exprimés sur une séquence de l’interview où Laeticia Hallyday a révélé avoir, elle aussi, été infidèle. Dans cette interview, Léa Salamé questionne : “Les infidélités, c’était dans les deux sens ?“. “C’est lui qui a commencé. Je me suis abandonnée. J’ai oublié que j’avais un mari. Je pensais que tout était acquis alors que rien n’est jamais acquis dans un couple. Ça m’a donné de grandes leçons. Donc je me suis vengé pour me montrer que je pouvais encore séduire et que je pouvais plaire et j’ai eu un moment de faiblesse. Il l’a su et il a réagi beaucoup plus mal que moi“, a alors répondu Laeticia Hallyday.

À l’ouverture du sujet, sur le plateau de “Touche pas à mon poste“, les chroniqueurs se sont empressés de commenter. “Il paraît qu’ils pouvaient aller pécho chacun de leur côté“, a commencé Cyril Hanouna. Gilles Verdez puis Myriam Palomba ont confirmé les rumeurs. Elle confirmera également, quelques minutes plus tard, que “leur couple a été rythmé par de nombreuses infidélités“. Elle a, par la suite, ajoutée que Laeticia aurait eu des liaisons avec le chanteur Lenny Kravitz. “J’appelle ça un couple moderne. Je sais qu’à la fin de leur vie, ils n’avaient plus de relations sexuelles ensemble, que c’était un couple fusionnel“, s’exprime Matthieu Delormeau avant d’ajouter que Laeticia “avait un petit amant à côté“.

“Elle aurait eu une relation avec Lenny Kravitz” Violences, infidélités et dettes : Révélations chocs autour du couple entre Laeticia et Johnny Hallyday, que s’est-il (vraiment) passé entre eux ? #TPMP pic.twitter.com/WYQqZUS8Ac — TPMP (@TPMP) December 12, 2022

Source : TV Mag Le Figaro

