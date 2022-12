Émilie Tran Nguyen absente de “C à vous”, Anne-Élisabeth Lemoine donne de ses nouvelles

Émilie Tran Nguyen n’a pas pu assisté à “C à vous” sur France 5 ce lundi 12 décembre, Anne-Élisabeth Lemoine s’est exprimé sur son absence.

Après le départ de Mohamed Bouhafsi, en raison de coup de froid il y a trois semaines, c’est au tour de Émilie Tran Nguyen de ne pas répondre présente à l’émission, “C à vous“. En effet, ce lundi, Anne-Élisabeth a annoncé, dès la prise d’antenne, au téléspectateurs que sa chroniqueuse ne sera présente car elle est “souffrante“. “On est ensemble, en direct (…) en l’absence d’Émilie Tran Nguyen qui est souffrante. On l’embrasse très fort et on espère la retrouver très bientôt“, a déclaré la journaliste de 52 ans devant son équipe composée de Patrick Cohen, Pierre Lescure, Mohamed Bouhafsi, Matthieu Belliard et Bertrand Chameroy.

Anne-Élisabeth Lemoine n’a cependant pas précisé si Émilie Tran Nguyen serait de retour avant la fin de la semaine et les congés de l’équipe de “C à vous“. Ce lundi soir, “C à vous” a rassemblé 1,50 million de téléspectateurs (7,9%) de 19 h à 19 h 52 puis 1,09 million (4,8%) de 20 h à 20 h 58. La journaliste recevait, autour de la table, l’humoriste Elie Semoun pour parler du match France – Maroc qui aura lieu ce mercredi soir soir à 20 heures sur TF1 et beIN Sports. L’artiste étant franco-marocain, le match lui sera forcément bien plus intéressant qu’à d’autres.

