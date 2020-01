Les offres fibre de Free sont disponibles sur un nouveau RIP qui couvre plusieurs départements

Leader en matière de recrutement sur la fibre au troisième trimestre avec un nouveau record tous opérateurs confondus, Free poursuit le lancement progressif de ses offres fibre sur les RIP. Et cette fois-ci cela concerne plusieurs départements

Free continue de déployer sa stratégie visant à être présent sur tous les réseaux d’initiative publique dans l’hexagone. Après le Grand Est (Rosace), l’Auvergne, le Vaucluse, la Manche ou la Sarthe, la Drôme, et plus récemment sur le réseau d’Eure-Normandie Numérique, l’opérateur de Xavier Niel commence à proposer sa fibre sur le réseau La Fibre Nouvelle Aquitaine, opéré par Axione, rapporte notre confrère Busyspider, toujours à la pointe sur le suivi du déploiement fibre de Free.

Le réseau La Fibre Nouvelle Aquitaine vise à apporter le très haut débit dans 7 départements, à savoir les Landes, la Charente, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne et dans un deuxième temps, la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Busyspider rapporte en effet que les adresses sont éligibles aux offre Free de Free à Ychoux dans les Landes. Mais on constate également des ouvertes partielles dans les autres département, en Charente, Corrèze, Creuse et en Haute Vienne.

Pour rappel, Free a conclu en juin 2017 un contrat-cadre d’approvisionnement pour pouvoir proposer ses offres sur les différents RIP opérés par Axione. L’opérateur de Xavier Niel a également signé avec les opérateurs d’infrastructure Covage et Altitude.

Vous pouvez retrouver la carte des ouvertures de zones fibre chez Free dans les RIP via la carte éditée par Buzyspider