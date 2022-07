Découvrez la nouvelle série documentaire originale Disney+ sur les coulisses des effets spéciaux de Lucasfilm

Disney annonce “Light & Magic”, une série documentaire a retrouvé dès le 27 juillet sur Disney+.

Disney+ a annoncé, aujourd’hui, sa future série documentaire a retrouvé dès le 27 juillet, “Light & Magic”, à travers une affiche et une bande-annonce. Réalisée par Lawrence Kasdan, les six épisodes reviendrons sur l’histoire, quasi inconnue, de la société Industrial Light & Magic (ILM), une division de Lucasfilm, qui a révolutionné depuis sa création l’univers des effets spéciaux, de l’animation et la production numérique. Nommé aux Oscars, le cinéaste Lawrence Kasdan entraîne les spectateurs dans les coulisses de l’entreprise. Grâce à lui, vous en saurez plus sur ces réalisateurs qui ont façonné le cinéma moderne au cours d’un voyage qui rend hommage à la vision de George Lucas, le papa de Star Wars.