StarGirl : une bande-annonce lève le voile sur la troisième saison

La chaîne The CW dévoile une bande-annonce pour la troisième saison de “StarGirl” en attendant le 31 aout.

La série “StarGirl” a droit à sa première bande-annonce en attentant les nouveaux épisodes dès le 31 août sur la chaîne The CW. Les deux premières saisons ayant été diffusées en US+24 (24 heures après la diffusion aux États-Unis) sur Salto, la troisième saison aura potentiellement sa place dans le catalogue de la plateforme française. Réalisée par Geoff Johns, met en scène, Courtney Witmore, alias Stargirl, alors lycéenne, s’associe avec la Justice Society of America pour combattre les méchants du passé et du présent. Avec au casting :