Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : Canal+ Séries offert 1 an de plus aux abonnés Freebox, deux services très différents débarquent

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus. Nouveautés Free Abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution : le service de SVOD Explore (documentaires) de Mediawan disponible avec Amazon Prime. Plus d’infos…

Un nouveau Replay X débarque sur la Freebox : Brazzers TV. Plus d’infos…

Free annonce offrir Canal+ Séries à ses abonnés Freebox pendant “12 mois supplémentaires”.

Free lance le service Vialma sur les Freebox Révolution, Delta et One. Ce dernier est dédié à la musique classique et au Jazz, il est disponible au tarif de 9,90€/mois. Plus d’infos…

A l’occasion de ce lancement, l’Aktu Free vous propose de découvrir gratuitement un concert de musiques de films nommé Fantasymphonie ! Vous pourrez y découvrir en version symphonique les plus grandes sagas comme Highlander, Harry Potter, Game of Thrones, Le seigneur des Anneaux…Plus d’infos…

Freebox Pop et Android TV : Oqee s’améliore et corrige plusieurs bugs. A noter un nouveau mode de synchronisation entre le son et l’image, le mode “Tunneling”. Cette option peut répondre à certains problèmes rencontrés par des abonnés constatant un décalage audio/vidéo sur certains téléviseurs et box Android TV. Plus d’infos…

Free propose un nouveau service permettant aux propriétaires d’accueillir une antenne et être rémunéré.

Freebox Delta, Révolution et One : découvrez la nouvelle version de Player M3U, vous donnant accès à de nombreuses chaînes. Plus d’infos…

Près de 80 000 nouveaux logements désormais éligibles à un abonnement fibre de Free. Le FAI officialise son arrivée dans 5 départements desservis par le réseau de la SPL Bourgogne-Franche-Comté Numérique. Plus d’infos… Nouveautés Free Mobile Free Mobile annonce la disponibilité de la VoLTE en roaming aux USA pour ses abonnés. Plus d’infos…

Une bonne nouvelle pour ceux équipés de la toute dernière gamme ultra-puissante de Samsung. Free a activé la VoWiFi sur les Galaxy S22, S22+ et la version Ultra. Plus d’infos… Annonces de la semaine Free met fin à son service Fax Freebox, les abonnés n’y auront plus à accès à compter du 30 novembre prochain. Plus d’infos… Qualité de service mobile : Free juge le protocole de mesure de l’Arcep trop complexe et prône un débat. Plus d’infos… Après Narbonne la semaine dernière, c’est au tour de Carcassonne d’accueillir un nouveau Free Center, le 174e de l’opérateur. Plus d’infos… Pas moins de 7 services de SVOD sont actuellement proposés avec un essai gratuit de 30 jours sur Prime Video. (Shadowz, Queerscreen, Filmo, Kitchen Mania, Universciné, Action Max, Toute l’Histoire). Plus d’infos…