Free officialise l’arrivée de ses offres fibre sur un réseau particulier

Près de 80 000 nouveaux logements désormais éligibles à un abonnement fibre de Free. Le FAI officialise sont arrivé dans 5 départements desservis par le réseau de la SPL Bourgogne-Franche-Comté Numérique.

Après le réseau d’initiative publique de Fibre44, Oise Numérique, ou encore Caps Très Haut Débit la semaine dernière, c’est au tour du RIP de la SPL Bourgogne-Franche-Comté Numérique d’accueillir les offres fibre de Free. L’opérateur annonce ce 5 juillet commercialiser ses Freebox en fibre optique à destination de plus de 80 000 logements sur plus de 320 communes. A terme Free sera présent sur l’ensemble des prises déployées sur ce réseau, lequel couvre à date plus de 110 000 prises raccordables sur les 320 000 qu’il comptera d’ici 2025.

Les départements de la Côte-d’Or, du Jura, de l’Yonne, de la Saône-et-Loire et Nièvre Numérique se sont regroupés en 2016 au sein de la Société Publique Locale Bourgogne-Franche-Comté Numérique afin de mutualiser leurs compétences. L’exploitant du réseau a été choisi en janvier 2018 pour exploiter les réseaux FTTH jusqu’en 2034. Il s’agit d’ Orange et de sa filiale BFC Fibre. En zone privée, sur les 5 départements concernés, les offres FTTH de Free sont par ailleurs déjà disponibles sur l’ensemble des logements déployés soit plus de 450 000 logements.