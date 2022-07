Canal a corrigé le bug chez les abonnés Freebox : vous avez de nouveau accès à toutes les chaînes

Suite à la mise en place d’un nouveau système d’authentification, certains abonnés Freebox n’avaient plus accès aux chaînes de TV by canal, c’est désormais résolu.

Nous vous informions ce matin que suite à la mise en place d’un nouveau système d’authentification de la part de Canal+, certains abonnés Freebox à TV by Canal n’avaient plus accès à leurs chaînes. L’éditeur a été informé immédiatement du problème et a annoncé que ses techniciens s’occupaient de la résolution du problème.

Selon l’annonce de Canal+ et nos constatations, l’accès à myCanal, sur mobile, tablette, navigateur mais aussi Freebox Mini 4K, Free Pop ainsi qu’Apple TV, le service est de nouveau disponible et vous pouvez accéder à l’intégralité de vos chaînes.