Les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues désormais armées pour des tests de débit plus fiables

“L’API « carte d’identité de l’accès » est en cours d’implémentation dans les box”, a annoncé l’Arcep le 30 juin lors de la publication de l’édition 2022 de son rapport sur l’état de l’internet en France. L’objectif est de fiabiliser les tests de débit mais aussi les publications agrégées des outils de mesure.

Pour améliorer l’information des utilisateurs, le régulateur travaille depuis 2018 avec différents acteurs comme les outils de mesures en crowdsourcing, les opérateurs ou encore les associations. Cette collaboration s’est traduite par la publication d’un nouveau Code de conduite en 2020 “pour inciter les acteurs de la mesure à un niveau minimum de transparence et de robustesse, à la fois pour les protocoles de test, mais aussi dans la présentation des résultats”. Ce dernier a évolué pour prendre en compte la mise en place de d’une API dans les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. Accessible aux outils de mesure qui se sont déclarés conformes au code, cette carte d’identité de l’accès “sera déployée et activée dans la quasi-totalité des box du parc concerné ce mois-ci”, apprend-on. Le gendarme des télécoms prévoit en effet qu’au 17 juillet 2022 l’API soit active sur 95 % des box du parc concerné et 100 % des box du parc concerné proposées aux nouveaux clients.

Face au constat que mesurer la qualité de connexion Internet sur une ligne fixe peut parfois s’avérer complexe avec les difficultés pour “connaître avec certitude la technologie d’accès” et “isoler des facteurs susceptibles de modifier fortement les résultats”, l’Arcep a ainsi relancé un cycle de travail avec les acteurs impliqués dans la mesure de la QoS pour améliorer la fiabilité de mesure en travaillant sur le renforcement de plusieurs axes dans une nouvelle version du Code de conduite.

Plusieurs réflexions ont été menées, notamment sur le besoin d’afficher au niveau des outils de mesure QoS les données remontées par l’API, “notamment le débit souscrit, le débit LAN, en plus des résultats de test.” Mais aussi sur la pertinence d’augmenter le pourcentage minimal de mires de test qui gèrent IPv6 ou encore la suppression “des tests individuels quand le Wi-Fi est l’élément limitant”.

En ce qui concerne la qualité de service fixe, parmi les outils de test qui se sont déclarés conformes à la version 2020 du Code de conduite, figurent 5GMark, DébiTest 60 le testeur de connexion de 60 Millions de consommateurs, IPv6-test, nPerf, Speedtest UFC-Que Choisir, ou encore Speedtest, développé par Ookla.