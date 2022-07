SFR remanie ses offres box : nouvelle formule, promos pendant deux ans, changement de player…

Il y a du changement du côté des box de SFR, l’opérateur propose désormais trois offres plus segmentées et avec plusieurs nouveautés.

Un éclaircissement avec une nouvelle formule. L’opérateur a en effet remanié ses offres proposant une connexion internet fixe, autrefois divisée en deux abonnements, pour en proposer désormais trois. L’abonnement Fibre Starter, proposé à 38€/mois après une période promotionnelle, Fibre Power (43€/mois) et Fibre Premium (50€/mois).

Du point de vue de la commercialisation des offres, le premier changement, outre ce découpage en trois est la possibilité de choisir la période promotionnelle. En effet, SFR propose désormais de choisir entre un prix promo sur un an et un prix promotionnel sur deux ans. A titre d’exemple, si vous choisissez un an sur la Fibre Power, durant cette période, l’offre vous coûtera 26€/mois contre 30€/mois si vous optez pour deux ans. A noter que la différence entre le choix d’un an et de deux ans de promotion est assez notable, avec 672€ d’abonnement à terme pour la première solution sur deux ans et 720€ pour la seconde. Dans tous les cas, ces offres sont proposées avec un engagement de 12 mois.

Ces offres existent aussi en ADSL, avec des tarifs plus bas (5€ en moins sur la facture après période promotionnelle) et bénéficient elles aussi de ce choix.

Dans le détail, l’offre Fibre Starter se présente comme la solution la plus simple : des débits symétriques allant jusqu’à 500 Mbit/s, le WiFi 5 et 160 chaînes de TV incluses, le tout proposé avec la box 7 de SFR. L’offre Power pour sa part propose le WiFi 6 “Smart WiFi” et des débits allant jusqu’à 2Gb/s partagés en download, avec la box 8. Enfin, l’offre Fibre Premium est la seule à proposer la box 8X de l’opérateur, sous réserve d’éligibilité du logement, et propose des débits descendants allant jusqu’à 8Gbit/s (1Gbit/s en upload), 200 chaînes incluses comme l’offre précédente mais aussi une box de poche 4G pour une connexion sans interruption avec 30 Go de data.

Les deux premières offres ne sont, pas proposées avec le décodeur Plus de SFR, mais avec le décodeur Connect TV, tournant sous Android TV. Ce dernier est compatible 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos. L’enceinte connectée SFR Box 8 est pour sa part réservée à l’offre Premium.

Source : via CableReview