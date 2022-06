Free annonce lancer ses offres fibre sur un nouveau réseau

Free commercialise désormais ses offres FTTH sur Caps Très Haut Débit.

Après Fibre44 mardi dernier et Oise Numérique la semaine dernière, l’opérateur de Xavier Niel annonce ce 30 juin le lancement de ses offres Fibre sur le réseau d’initiative public Caps Très Haut Débit. La commercialisation a d’ores et déjà commencé sur les 7 communes du réseau, à savoir Bures-Sur-Yvette, Saclay, Vauhallan, Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin, Villiers-le-Bâcle et Igny.

“D’ici la fin de l’été, l’offre Fibre Free sera disponible sur l’ensemble des communes couvertes par le RIP CAPS Très Haut Débit” annonce l’opérateur. Ce petit RIP compte 25 400 foyers éligibles à la fibre. Dans toutes ces zones, les entreprises desservies par les réseaux FTTH et intéressées par la Fibre sont éligibles à Free Pro.

Les habitants de l’Essonne éligibles à la fibre peuvent souscrire à une offre sur le site web de l’opérateur, au 1033 ou encore directement dans la boutique Free d’Evry Courcouronnes. Les offres fibre de l’opérateur ont également été repérée sur le réseau d’Essonne Numérique, mais aucune officialisation n’a encore été faite. Pour vérifier si vous êtes éligible à la fibre de Free, l’opérateur propose une carte interactive mise à jour quotidiennement sur son site web.