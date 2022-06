Free annonce l’ouverture d’une première boutique dans un nouveau département

Les habitants de Narbonne et alentours pourront dès demain se rendre dans une boutique Free flambant neuve.

Il s’agit de la 173e boutique de l’opérateur de Xavier Niel. Dans l’Aude, un nouveau Free Center ouvre ses portes dès demain, au centre commercial Bonne Source à Narbonne. Une bonne nouvelle pour les habitants des environs qui devaient auparavant faire 26 km pour se rendre à la boutique Free de Béziers ou, pour une plus grande ville, dans celle de Perpignan située à 51 km.

Une autre enseigne devrait ouvrir ses portes prochainement dans l’Aude, puisque Free a annoncé en avril dernier une ouverture prochaine à Carcassonne. Récemment, de nouvelles inaugurations ont eu lieu à Dijon, Montpellier et Sète. Free poursuit ainsi sa stratégie visant à renforcer sa présence dans les grandes et moyennes villes. De prochaines ouvertures sont prévues à Draguignan, Avignon, Dax, Moulins, Paris, Quimper, Saint-Malo, et Nevers.

Narbonnaises, Narbonnais,

Une nouvelle boutique Free ouvre ses portes chez vous à #Narbonne .

Notre équipe sur place est prête à vous y accueillir avec le sourire dès demain ! 😎

Pour retrouver l'ensemble de nos boutiques, c'est ici : https://t.co/2xkDT895Vs pic.twitter.com/1U7d5GFzhX — Free (@free) June 30, 2022

Free possède aujourd’hui une présence physique complète grâce à son réseau de boutiques, et ses 1500 bornes de souscription d’abonnements mobiles de distribution automatique de cartes SIM. Pour cela, l’opérateur s’appuie sur un partenariat avec les magasins « Maison de la Presse », « Mag Presse », Fnac Darty et The Kase.