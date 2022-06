Canal+ lance deux “offres exclusives” à prix cassé disponibles sur les box d’Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR

Avant les vacances, la filiale de Vivendi propose ses chaînes à petit prix dans deux offres sur Veepee.

Toutes les chaînes de Canal+ pour moins de 15€ et les principales pour moins de 10€. Telle est la proposition de Canal sur le site d’e-commerce Veepee, avec une vente privée vous laissant le choix entre deux formules avec un engagement de deux ans. Les deux promotions sont disponibles jusqu’au 11 juillet 2022 à 6h et vous pouvez choisir d’opter pour le décodeur de Canal+ ou pour un accès directement sur votre box lors de la souscription.

La première propose les chaînes Canal+ (et sa version décalée), Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids et Grand écran pour 9.99€/mois pendant les deux ans d’engagement. Une fois la période promotionnelle terminée, elle passe à 24.99€/mois. A noter, l’option TV+ vous donnant accès à de nombreuses chaînes est offerte pendant deux mois, sans engagement, si vous la conservez il faudra rajouter 10€ mensuels à votre facture.

Pour ceux en voulant encore plus, l’offre 100 Canal+ est pour sa part proposée pour 14.99€/mois pendant deux ans, puis 30.99€/mois et intègre en supplément les chaînes Canal+ Cinéma et Canal+ Sport. Dans ces deux offres, vous pouvez également bénéficier de myCanal pour regarder vos programmes sur deux écrans en simultané et le service de presse Cafeyn est inclus.