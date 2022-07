Free annonce l’arrivée de la VoWiFi pour les derniers Samsung

Une mise à jour a permis l’arrivée de la voix sur WiFi pour les Samsung Galaxy S22.

Une bonne nouvelle pour ceux équipés de la toute dernière gamme ultra-puissante du géant Sud-Coréen. L’opérateur de Xavier Niel explique que la mise à jour déployée par Samsung en juillet permet l’activation de la VoWiFi sur les Samsung Galaxy S22, S22+ et la version Ultra.

Pour rappel, cette technologie n’est disponible que pour le forfait Free 5G pour l’instant. Pour en bénéficier, il faut l’activer dans vos réglages puis envoyer un “voWiFi” au 1337 pour activer le service.

La mise à jour de juillet par @SamsungFR permet l’utilisation de la VoWifi sur le réseau Free pour les Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra. Pour activer l’option Wifi https://t.co/vy7tGD28dT — Free 1337 (@Free_1337) July 6, 2022

Les appels WiFi continuent ainsi de se démocratiser sur les smartphones des abonnés. L’opérateur met régulièrement à jour une liste de terminaux supportant la VoWiFi ou la VoLTE (voix sur 4G).

Pour rappel, la VoWiFi, permet d’exploiter n’importe quel réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté afin d’émettre et recevoir des appels (et prochainement, pour envoyer et recevoir des SMS/MMS) lorsque vous captez mal le signal mobile ou que vous vous situez à l’étranger. Le temps d’établissement d’un appel est plus rapide, et la qualité sonore se voit également améliorée.