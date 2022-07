Free Mobile a assez peu déployé la 4G en juin face à ses concurrents plus actifs

L’ANFR dévoile les chiffres de déploiement des réseaux mobiles 4G/3G au premier juillet et durant le mois passé, Free ne s’est pas illustré face à la concurrence.

Comment se déroule le déploiement de la 4G en France ? Au 1er juillet, d’après l’ANFR, un total de 60 629 sont autorisés en France par l’ANFR, sont 52 874 en service en métropole. “Les autorisations de sites 4G ont poursuivi leur progression sur le mois de juin : elles se sont accrues de 0,4%. Les mises en service de sites 4G ont, quant à elles, augmenté de 0,5 %” développe l’institution.

Alors que Free avait performé durant le mois de mai en déployant davantage qu’Orange et consorts, en juin, ce sont ses concurrents qui ont appuyé sur l’accélérateur en terme de déploiement de la 4G sur le territoire. Orange est l’opérateur ayant le plus déployé avec 220 installations supplémentaires, suivi de SFR (173 sites), Bouygues Telecom (130 sites) et Free Mobile pour sa part n’a pas dépassé les 86 nouveaux sites actifs en France.

Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :

Orange (28 237 sites, + 220 en juin 2022) ;

SFR (23 496 sites, + 173 sur la même période) ;

Bouygues Telecom (23 317 sites, + 130 sur la même période) ;

Free Mobile (22 147 sites, + 86 sur la même période).

Après un sursaut de Free Mobile, celui-ci s’est calmé

Pourtant très actif le mois dernier, l’opérateur a en effet dégringolé à la dernière place en terme d’activation de nouveaux sites dans l’Hexagone. Sur l’ensemble des installations activées, la majorité opèrent sur la bande 1800MHz avec 83 sites, puis sur la bande 700 MHz avec 60 nouveaux sites opérationnels durant le mois de juin.

Pour rappel, Free utilise ses fréquences fétiches, les 700MHz, pour la 4G mais également pour déployer son réseau 5G. Ce déploiement massif de Free permet donc de proposer une couverture nationale plus rapidement que ses concurrents. Le débit sera par contre à peine plus élevé que pour la 4G

Il est à noter que certains des sites autorisés dans les différentes bandes de fréquences sont mutualisés. Ceci explique pourquoi la somme des sites autorisés par bande de fréquences n’est pas égale à la totalité des sites autorisés.

Déploiement 3G au cours du mois de juin : Free continue son déploiement

Sans oublier le déploiement de la 3G, bien utile si vous n’accédez pas aux générations plus récentes de téléphonie mobile. Free a ainsi activé 121 nouveaux sites à travers la France, pour un total de 22 446 installations actives en Métropole.