Free annonce offrir Canal+ Séries à ses abonnés Freebox pendant “12 mois supplémentaires”

“Quand il n’y en a plus, il y en a encore”, Free permet à ses abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution de profiter d’une deuxième année d’abonnement offerte à Canal+ Séries.

“Profitez à nouveau de Canal+ Séries inclus pendant 12 mois avec votre offre Freebox”, annonce Free actuellement par mail à ses abonnés Freebox Delta, Pop et Révolution ayant déjà bénéficié de cette promo depuis son lancement en décembre 2020. De quoi prolonger le plaisir, à condition d’être arrivé à terme de la première année offerte pour découvrir le service de SVOD de la filiale de Vivendi. Autrement dit, deux ans d’abonnement sont ainsi offerts au total.

Pour en profiter, il ne faut donc pas être abonné actuellement aux offres Canal+ Séries. Le service doit être activé sur l’Espace Abonné dans un délai de deux mois à compter de la réception du mail envoyé par l’opérateur. L’abonnement est limité à deux connexions à la fois dont un écran TV maximum. “A l’issue des 12 mois inclus, le service prendra fin automatiquement”, précise Free. Canal+ Séries est disponible en France métropolitaine, sur TV et PC/Mac depuis mycanal.fr ou sur tablette, smartphone et consoles compatibles via l’application myCanal.

Pour rappel, ce service est également offert aux nouveaux abonnés Freebox Révolution, Pop et Delta. Idéal pour se plonger dans les créations Originales Canal+, et suivre des séries US et européennes tout en accédant à l’intégralité du catalogue Starzplay.