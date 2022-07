Les collaborateurs d’Iliad/Free sont de plus en plus satisfaits d’y travailler

Iliad, maison-mère de Free, dévoile son nouveau baromètre social pour l’année 2022 avec un taux de satisfaction en hausse.

Travailler à Iliad semble être plutôt une bonne chose. Du 9 au 13 mai 2022, tous les collaborateurs du groupe Iliad en France ont été invités à répondre à une nouvelle enquête sur le climat social au sein de l’entreprise. 59% d’entre eux ont répondu aux 10 questions posées par leur employeur. Avec plus de 6000 participants et une hausse de 2 points, voici les résultats de cette étude.

En 2022, le groupe enregistre ainsi un taux de satisfaction globale de 83M en hausse de 9 points par rapport à 2021 et de 17 points par rapport à 2019. Parmi les diverses questions posées aux collaborateurs, 4 ont atteint ou franchi la barre de 90%. Ainsi 94% des collaborateurs sont fiers d’appartenir au groupe, 92% d’entre eux jugent les conditions de sécurité bonnes. Pour ce qui est des performances des employés : 91% d’entre eux sont conscients de ce que leur travail apporte à l’entreprise et 90% d’entre eux apprécient leur travail et les missions qui leurs sont donnés.

4 questions supplémentaires sur 10 ont obtenu un score de plus de 80%. Ainsi, 86% des employés estiment que leurs managers savent les écouter et les soutenirs, 84% d’entre eux jugent que leur travail leur permet de concilier vie privée et vie professionnelle. En terme d’avenir, 84% des employés se voient construire leur avenir au sein du groupe et 84% estiment qu’il existe un bon esprit au sein de leur équipe. Seuls deux items sont en baisse par rapport à l’année précédente : la perspective d’avenir mais surtout les méthodes de travail.

Iliad se félicite de ce sentiment d’utilité au travail et de la fierté d’appartenance particulièrement élevés parmi ses collaborateurs. La maison-mère de Free est devenue le 2ème opérateur des Télécoms en France et continue de recruter. Elle rappelle ainsi que 540 postes sont à pourvoir, majoritairement sur les métiers de la distribution et les métiers techniques liés au déploiement, à l’exploitation et à la maintenance des réseaux du groupe.

“Depuis sa création, Iliad a fait de l’employabilité de ses collaborateurs l’une de ses priorités. Le Groupe investit massivement dans la formation et favorise tant la promotion que la mobilité internes. En 2021, 522 000 heures de formation ont été dispensées, soit un équivalent de 35 heures de formation par salarié. Symbole fort de cette politique, l’Université Free, lancée en janvier 2021, a déjà permis de mettre en place plusieurs parcours de Validation des Acquis de l’Expérience pour des collaborateurs du Groupe et de diplômer plusieurs promotions d’alternants qui poursuivent actuellement leur parcours de formation pour continuer à monter en compétences” explique la maison-mère de Free.