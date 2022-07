Abonnés Freebox : de nombreuses plateformes à découvrir gratuitement avec Amazon Prime

Pas moins de 7 services de SVOD sont actuellement proposés avec un essai gratuit de 30 jours sur Prime Video.

Pour commencer l’été avec un maximum de contenu à découvrir. Les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier des films et séries inclus dans le service de SVOD du géant américain, mais la plateforme propose également l’accès à de nombreux contenus additionnels via son agrégateur Amazon Channels. Univers Ciné, Shadowz et bien d’autres sont ainsi proposés avec un essai gratuit de 30 jours pour s’y frotter sans débourser un centime, le tout sans engagement. Voici la liste des offres concernées.

Shadowz est un service de “screaming”, dédié au cinéma de genre et d’horreur initialement proposée à 4.99€/mois. Vous y trouverez tout autant des classiques de l’angoisse que des pépites plutôt inconnue, en passant par certaine exclusivités et même des courts-métrages. Gore, Polar, Thriller ou fantastique, il y en a pour tous les goûts.

Les cinéphiles les plus pointus pourront se tourner vers UniversCiné. Orienté vers le cinéma indépendant, cette plateforme déjà présente sur les Freebox notamment avec son service de VOD à l’achat vous ouvre un panel très large de films, allant du culte Taxi Driver à des productions plus confidentielles, en passant par des documentaires ou même des Nanars. Une fois le mois d’essai terminé, le service passe à 6.99€/mois.

Après le mois des fiertés, vous pouvez prolonger l’expérience avec QueerScreen, plateforme visant à faire découvrir des productions LGBTQIA+, allant des films aux séries centrées ou abordant cette thématique. Une fois l’essai gratuit terminé, le service passe à 6.99€/mois. Pour les plus gourmands et fin gourmets, vous pouvez découvrir des recettes à travers le monde avec KitchenMania, proposé initialement pour 1.99€/mois.

Trois services accessibles directement sur les Freebox sont également concernés par cet essai gratuit. ActionMax, pour les férus d’adrénaline et d’action, qui passera ensuite à 3.99€/mois si vous le conservez, Filmo, dont l’offre SVOD a été récemment intégrée à Oqee sur Freebox Pop, vous propose près de 1000 films allant du blockbuster au film d’auteur, initialement proposé à 6.99€/mois. Enfin, pour les amateurs de faits historiques et de documentaire, découvrez Toute l’histoire, dont le prix après l’essai gratuit est de 1.99€/mois.

Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert aux abonnés Freebox Pop et Révolution pendant six mois. L’offre est également proposée en option pour les abonnés Freebox mini 4K et One.