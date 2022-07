Free offre un nouveau contenu pour les abonnés Freebox Delta, Révolution et One, qui va vous en mettre plein les yeux et les oreilles

Fans de Harry Potter, Game of Thrones ou Le seigneur des Anneaux ? Free vous offre une expérience inédite sur la Freebox. A l’occasion du lancement du service Vialma sur la Freebox, l’Aktu vous propose de découvrir gratuitement un concert de musiques de films nommé Fantasymphonie ! . Vous pourrez y découvrir en version symphonique les plus grandes sagas comme Highlander, Harry Potter, Game of Thrones, Le seigneur des Anneaux… ” Que vous souhaitiez vous évader du monde réel le temps d’une soirée ou que vous ayez simplement envie de vous laisser transporter, ce concert est fait pour vous ! L’Orchestre symphonique national du Danemark, dirigé par la jeune star Christian Schumann et accompagné d’un chœur de 80 chanteurs, nous ouvre les portes des univers fantastiques les plus légendaires. Assistez à une expérience inédite aux dimensions magiques grâce à des jeux de lumières spectaculaires et vivez un moment musical épique à travers les films, séries et jeux vidéo qui nous ont tous fait rêver ces dernières années. ” indique Vialma à propos de ce concert offert. Pour bénéficier de ce concert gratuitement, il suffit de vous rendre dans la rubrique “Aktu Free” de votre Freebox